24-квартирный дом возвели на улице Тельмана. Жилье там получат сироты и выросшие без попечения родителей жители Осинников, а также переселяемые из ветхих строений горожане.

«В доме два подъезда. Все квартиры будут сданы с ремонтом «под ключ». На месте поговорил с застройщиком – он заверил, что по качеству у жильцов вопросов не будет. Вручить ключи новоселам планируем в конце февраля», – сообщил глава региона.

В пресс-службе областного правительства отметили, что в шаговой доступности от новостройки находятся магазины, дворец культуры и детсад.

Фото: пресс-служба АПК