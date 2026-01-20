Одной из насущных проблем Осинников оказались заснеженные улицы, особенно в частном секторе. Дороги сужены настолько, что в некоторых местах машины не в состоянии разъехаться. Губернатор поручил новому главе города Максиму Либеру проверить наличие всех проблемных адресов в реестре очистки наладить диалог со старшими улиц в вопросах уборки снега. Также жители пожаловались, что в Осинниках с осени 2024 года закрыт бассейн, единственный в городе. Илья Середюк сказал, что будет сделана экспертиза, а власти будут искать решение.

«Состояние трамвайной системы также вызывает вопросы. Изношены вагоны, трамвайные пути, контактная сеть. Обновление требует серьезных вложений – около 2 млрд рублей. Поручил министерству транспорта совместно с главой города рассмотреть разные варианты решения проблемы – в том числе новые автобусные маршруты, которые смогут заменить часть трамвайных», – прокомментировал одну из самых наболевших проблем Осинников глава региона.

Обсуждая вопросы здравоохранения, Илья Середюк отметил нехватку медперсонала. Укомплектованность врачами в городе составляет 88%, средним медицинском персоналом – 94%. По словам губернатора, в этом году в Осинниках трудоустроятся 18 выпускником медвузов и колледжей, в 2027 году на работу планируют принять 45 молодых специалистов. Что касается будущего местной шахты, в нынешнем году там собираются перейти на угольный пласт с запасами до 13 млн тонн. Власти пообещали сделать все, чтобы сохранить рабочие места.

Помимо этого, Илья Середюк поручил заняться привлечением новых инвесторов, увеличить количество мест для подготовки востребованных специалистов и возродить фестиваль «АРТ-вишня».

Фото: Илья Середюк/Telegram