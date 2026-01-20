Илья Середюк посетил пункт проката вещей для новорожденных, который открыли в Комплексном центре соцобслуживания населения Осинников.

«Первыми посетителями стала семья Бекетовых, в которой воспитываются семеро детей. Осенью прошлого года у Светланы и Ивана родилась тройня — два сына и дочь. В новом пункте проката семья взяла радионяню и двухместную коляску. Счастливые родители отмечают – это отличная поддержка для семейного бюджета», – сказал губернатор Кузбасса.

На сегодняшний день пункты бесплатного проката вещей для новорожденных, помимо Осинников, есть в областной столице и Новокузнецке. Новой мерой поддержки воспользовались более 30 семей. Взять во временное пользование на безвозмездной основе коляски, кроватки, ходунки и другие необходимые предметы могут студенческие и многодетные семьи, одинокие матери, родители малышей-инвалидов и малообеспеченные семьи, воспитывающие дети в возрасте до 2 лет. До конца этого месяца такие пункты проката откроют во всех муниципалитетах Кузбасса.

Фото: пресс-служба АПК