Для педагогов Станции юных туристов и Центра патриотического и спортивного воспитания новый год начался с успехов. Очередной проект, разработанный анжеросудженцами, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Какой? Расскажем в следующем сюжете.

«Школа безопасности – школа жизни» — для команды анжерских педагогов это уже четвёртый грантовый проект, ставший победителем. Его главная цель – обучение подростков от 12 до 15 лет, которые уже сейчас активно занимаются туризмом. Их учат оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях, а также организации и проведению спасательных работ.

По словам педагогов, в период обучения с воспитанниками будут заниматься опытные наставники – действующие пожарные и медицинские работники: сотрудники городской больницы и скорой помощи. Проект будет реализовываться с февраля по октябрь текущего года.

Поддерживают подростков не только специалисты по физической безопасности. В Кузбассе работает единый телефон доверия. Ежегодно сюда поступает более 50 тысяч звонков. Сотрудники готовы оказать квалифицированную поддержку детям, и их родителям.

Как подчёркивают специалисты, телефон доверия работает бесплатно и анонимно. Содержание беседы не записывается и не передаётся другим людям. Что бы рассказать о своих проблемах и получить поддержку можно набрать всероссийский номер или телефон доверия в Кузбассе, они указаны на экране.

Автор: Екатерина Чеберяк