Каким был 2025 для кузбасского образования, чем гордится сфера, и что планируют делать в этом году? На эти вопросы ответили журналистам в правительстве региона. Подробности у Владислава Буянова.

Прошедший 2025 для образования Кузбасса – это стройки, ремонты и реализация проектов. За 12 месяцев в регионе появилось ещё 3 школы, 10 капитально отремонтировали, а также обновили кабинеты в 409 учреждениях. Этот год без новых площадок не пройдёт – построят ещё 5 школ, а в 596 модернизируют учебные классы. Но есть и нюансы.

Чтобы повысить качество обучения, планируют запустить новую программу — «Развитие малокомплектных школ». При этом по итогам ЕГЭ Кузбасс уверенно поднялся на 10 строчек вверх и оказался на 17 месте по России, но большая часть ребят, что успешно сдали свой экзамен, из региона уехали – это 62% от общего количества. В этом, 2026, планируют и дальше улучшать статистику – 40% выпускников 11 классов могут остаться в Кузбассе. Главное, чтобы и учителя оставались на своих рабочих местах.

Готовится образование Кузбасса не только к улучшениям, но и к празднованию – в 2026 году отметит свой 200-летний юбилей. Большой праздник для сложной и незаменимой системы.

Автор: Буянов Владислав