На два дня Прокопьевск стал центром регионального плавания. Во дворце спорта «Дельфин» прошёл первый этап областных соревнований «Юный пловец Кузбасса». За состязаниями на дорожках бассейна наблюдали наши коллеги.

На третьей дорожке к старту готовится прокопьевская команда. Вид испытания — эстафетное плавание на 50 метров кролем на груди. Первый этап предстоит преодолеть лидеру региональной сборной, прокопчанину Кириллу Косухину. Несмотря на свой юный возраст, Кирилл уже имеет за спиной приличный опыт.

Соревнования «Юный пловец Кузбасса» проходят четыре раза в год. На нынешний этап подали заявки представители 10 спортивных школ из 6 городов Кузбасса. Всего более 300 пловцов.

Спортсмены из Прокопьевска есть в каждой возрастной группе. Всего их три: 9-10, 11-13 и 14-15 лет. За два соревновательных дня в их копилке 25 — первых, 32 — вторых и 12 третьих мест.

Автор: Екатерина Чеберяк