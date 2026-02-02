Негромкие подвиги совершают волонтеры «Снежного десанта». На этот раз они приехали в Киселевск. Что будут делать ребята в течение 10 дней – смотрите в сюжете наших коллег.

«Снежный десант» высадился в Киселёвске. Молодежная столица Кузбасса 2026 года встретила тех, кто готов помогать бабушкам и дедушкам по хозяйству, а школьникам определиться с будущей профессией полицейского, хореографа и даже архитектора.

Они и добрые дела делают, и творческие концерты ставят. Основам режиссуры и сценографии волонтеры обучат ребят, которые уже поют, танцуют и читают стихи на импровизированной сцене.

Автор: Марина Киселева