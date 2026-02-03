На осинниковской Станции юных техников имени Петра Лосоногова организовали «Фабрику мыслей». Что нового добавили в конкурс юных изобретателей, и какие работы на суд жюри представили школьники? Расскажем далее.

Ученица Мариана Глазкова впервые приняла участие в конференции и показала, как изготовить «волшебный фонарь» в домашних условиях. Несмотря на то, что она учится только первый год, девочка уже знакома со многими реагентами.

«Фабрику мыслей» в Осинниках проводят ежегодно. В этом, 2026, её приурочили ко Дню российской науки в Кузбассе. В программе — устная защита проектов и опыты по физике и химии. Среди работ — «Ловкий пловец», мини‑модель боевой машины «Катюша», «Волшебный фонарик» и экспериментальный генератор. Во время презентации участники рассказывают не только о целях своего проекта, но и о конструкторской идее.

Всего показать свои изобретения пришли 29 ребят. Победителей определили в трех номинациях и наградили грамотами. Но важнее, конечно, было пообщаться с такими же одаренными сверстниками и поделиться знаниями друг с другом. Глядишь через несколько лет и один из представленных проектов, воплотится в жизнь.

Автор: Дарья Шибаева