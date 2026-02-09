Your browser does not support HTML5 video.

Кузбассовец Максим Фролов с детства считал защиту Родины своим долгом.

В 2023 году он добровольцем ушёл на специальную военную операцию, и был награждён медалью «За честь и мужество». Примером чести и достоинства для него всегда служил прадед Василий Иванович Тюбцeв – герой Великой Отечественной войны, дошедший до Берлина.

Сегодня Максим служит Родине в гражданской жизни. Участвуя в программе «СВОи Герои. КуZбасс», он приобретает ценный опыт, который уже применяет на новой должности — начальника Суховского территориального управления администрации Кемеровского муниципального округа.