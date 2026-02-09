Стартовал третий очный модуль программы «СВОи Герои. КуZбасс». Он посвящен тонкостям регионального и муниципального управления, цифровизации и внедрению искусственного интеллекта.

«Сохраняем акцент на практике. Впереди у ветеранов мастерские, тренинги и выезды в муниципалитеты, где они смогут лично пообщаться с профильными специалистами. Сам также работаю с участниками программы. Договорились в четверг изучить объекты коммунальной инфраструктуры и строительные площадки в Кемерово», – отметил Илья Середюк.

Глава региона также отметил, что собрались действительно сильные и эффективные будущие управленцы, которые уже сейчас внедряют новые проекты и перспективные инициативы, участвуют в принятии важных решений.

Фото: Илья Середюк/Telegram