На выходных в Кемерове и Калтане произошли схожие инциденты – под тяжестью накопившихся снежных масс просели крыши многоквартирных домов. Губернатор напомнил, что после аналогичного ЧП в Ленинске-Кузнецком главам муниципалитетов было дано поручение обследовать крыши и активизировать их очистку от снега. Также Илья Середюк отметил разницу в подходах при коммунальных авариях.

«Глава Кемерово Дмитрий Анисимов сразу выехал на место, оперативно организовал восстановление поврежденного участка и сегодня доложил, что все готово. В Калтане, спустя два дня, нет даже плана по восстановлению крыши. Бездействие руководителей повлечет для них серьезные последствия! Все это произошло не по вине Фонда капитального ремонта, а тех, кто не очистил кровлю, кто не проверил, не собрал управляющие компании. Собрались, руки в ноги, и пошли сами этим заниматься!», – высказался глава региона.

Своему заместителю по вопросам безопасности и правопорядка Валерию Догадову Илья Середюк дал задание проверить работу управляющей компании и бездействия администрации Калтана. А профильный заместитель губернатора Глеб Орлов выборочно проверит крыши в разных муниципалитетах.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram