С 11 по 17 сентября 2026 года Екатеринбург станет центром притяжения глобальной молодёжной дипломатии: в городе пройдёт Международный фестиваль молодёжи в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Мероприятие соберёт 10 000 перспективных участников из 190 стран — по 5 000 россиян и иностранных граждан.

Фестиваль пройдёт на двух ключевых площадках уральской столицы. Кампус Уральского федерального университета, объекты которого в 2026 году лично открыл Президент России Владимир Путин, примет участников и волонтёров для проживания и неформального общения. Основная деловая и культурная программа развернётся в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

В этом году фестиваль впервые будет сформирован по отраслевому принципу: среди зарубежных делегаций будут лучшие представители креативных индустрий, государственного управления, науки и образования, спорта, предпринимательства, медиа, цифровизации и IT, а также социального сектора. Такой подход позволит собрать на одной площадке тех, кто уже сегодня определяет вектор развития своих стран и формирует глобальные тренды будущего.

Участников ждёт многогранная программа: содержательные сессии и дискуссии, культурные мероприятия, спортивные активности, экскурсии по Екатеринбургу и Свердловской области, а также специальный блок для семейных участников с детьми. Отдельным событием в рамках фестиваля станет Выставка достижений России, которая продемонстрирует научный, промышленный, культурный и региональный потенциал страны.

Регистрация на фестиваль открыта до 30 апреля 2026 года. Для тех, кто не успеет подать заявку в основной период, предусмотрен дополнительный (резервный) этап — с 1 по 31 мая.

Регистрация доступна по ссылке: https://vk.cc/cU7yzA