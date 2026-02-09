В Кузбассе проводится комплексная поддержка семей участников специальной военной операции, включающая благотворительные показы спектаклей. Инициатива осуществляется по поручению губернатора региона при участии филиала Государственного фонда “Защитники Отечества”.

Недавно в Театре кукол Кузбасса имени А. Гайдара прошел показ спектакля “Гуси-лебеди” для детей. Зал был полностью предоставлен семьям, поддерживаемым фондом “Защитники Отечества”. Следующий показ запланирован на 15 февраля, где дети смогут насладиться историей “Гном Бом и волшебная книга” (0+). Пригласительные билеты можно получить через социальных координаторов фонда.

Культурный досуг для детей является важной частью поддержки. Также значимым аспектом является привлечение бойцов и их семей к занятиям спортом. В филиале фонда “Защитники Отечества” в Кузбассе прошла тренировочная сессия для команды ветеранов СВО, готовящихся к участию в Кубке защитников Отечества по нардам в Красноярске с 24 по 26 февраля.

В школе №18 города Калтан ученики провели акцию “Дети-детям”, собрав около 300 детских книг для детей из Донецкой и Луганской народных республик. Среди собранных произведений — сказки, повести, рассказы и стихотворения. На школьной линейке книги торжественно передали волонтеры и юнармейцы.

Школьники, их родители и педагоги Ижморского муниципального округа активно участвуют в акции “Мы вместе!”, собирая теплые вещи, предметы первой необходимости и продукты питания для бойцов СВО. Также планируется отправка писем-треугольников с добрыми пожеланиями.