Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев поздравил научное сообщество с Днем российской науки. В обращении он подчеркнул значимость научной деятельности для развития страны и отметил достижения исследователей Сибири.

«Наука является одним из стратегических ресурсов государства, основой подлинного суверенитета, гарантией безопасности и достижения национальных целей развития», — отметил Серышев.

Он подчеркнул, что ученые Сибирского федерального округа вносят заметный вклад в отечественную и мировую науку, демонстрируя высокие результаты даже в условиях глобальных вызовов. В качестве примера он привел создание Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово, назвав проект символом профессионализма российских исследователей.

Серышев также отметил важность подготовки новых поколений ученых и создания условий для работы талантливой молодежи в регионах Сибири. По его словам, научные центры мирового уровня, которые уже функционируют и продолжают развиваться в округе, становятся точками роста для всей страны.