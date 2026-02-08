Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил представителей научного сообщества региона с Днем российской науки. Поздравление он опубликовал в своих официальных каналах.

Глава региона подчеркнул, что труд ученых является фундаментом развития как Кузбасса, так и страны в целом. Он отметил достижения кузбасских специалистов в различных направлениях — от углехимии до медицины.

Середюк напомнил, что в области продолжается работа по созданию условий для научных исследований: открываются современные лаборатории, выделяются гранты, развивается сотрудничество с промышленными предприятиями.

По словам губернатора, совместные усилия должны способствовать тому, чтобы Кузбасс стал одним из заметных научных центров Сибири и России.