«Мы понимали, что эта игра за 6 очков. Сегодня мы не навязывали борьбу, а доминировали. И от этого эта победа вдвойне приятна. Благодарю всю команду, которая очень четко справилась со всеми тренерскими установками, и ребята с прекрасными эмоциями показали хороший волейбол. Хочу поздравить с победой весь Кузбасс!», – сказал после матча старший тренер кемеровской команды Юрий Зинько.«Кузбасс» одержал в четырех последних матчах три победы (над «Горьким», «Енисеем», «Ярославичем») и, набрав в общей сложности 18 очков, поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч, который кемеровчане проведут дома 11 февраля, также будет битвой за 6 очков. Команда Сергея Троцкого будет принимать прямого конкурента за место в плей-офф – уфимский «Динамо-Урал». Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)
Официально 08.02.2026
Волейбольный «Кузбасс» одержал вторую гостевую победу подряд в Суперлиге
Домашнее поражение кемеровчан в предыдущем перенесенном матче чемпионата России от казанского «Зенита» (0:3), как и предполагали в тренерском штабе «Кузбасса», не обескуражило команду Сергея Троцкого. Накануне в Ярославле «оранжевая» дружина «всухую» обыграла «Ярославич» (у кемеровчан, в предыдущем выезде одолевших «Горький», вырисовывается серия гостевых побед). В каждой партии «Кузбасс» владел инициативой с первых же розыгрышей. И если в первых двух сетах вследствие участившихся в концовках ошибок кемеровчане едва не позволяли ярославцам догонять себя (25:23 и 25:22), то в заключительном сете довели дело до победы без лишних нервов (25:19).