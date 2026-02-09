Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса увеличивает список категорий компаний, которые могут рассчитывать на льготное финансирование. Теперь малые и средние предприятия, ставшие победителями регионального конкурса «Сделано в Кузбассе», а также те, кто прошел сертификацию в системе «Сделано в России», смогут получить финансовую помощь на льготных условиях.

Эти субъекты МСП могут взять заем до 5 миллионов рублей на срок до 36 месяцев под процентную ставку от 5 до 15% годовых. Финансирование предоставляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Программа поддержки направлена не только на развитие и модернизацию производственных мощностей, но и на стимулирование бизнесменов к получению региональной и федеральной сертификации.

«Наличие знаков качества «Сделано в Кузбассе» и «Сделано в России» является важным конкурентным преимуществом, формирует доверие покупателей и партнеров, создает условия для выхода на рынки других регионов и стран», — отмечает заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр экономического развития Елена Галеева.

Знак качества «Сделано в Кузбассе» присуждается на конкурсной основе. Участвовать могут все предприятия и организации, вне зависимости от формы собственности, за исключением производителей лекарственных препаратов и табачных изделий.