Контроль за горками и помощь школьникам. В Киселевске продолжает работу «Снежный десант», а сотрудники ГАИ устроили «Снежный патруль». Как справляются с задачами? Расскажем далее.

Профилактическая акция «Снежный патруль» продолжается. Сотрудники Госавтоинспекции Киселевска находят горки, которые расположены рядом с дорогой. Акция продлится до 9 марта. Ее цель — предотвращение ДТП с участием детей.

Тем временем в киселевской школе №3 побывали участники «Снежного десанта». Волонтёры не только расчистили двор, но и провели мероприятия. В составе команды ребята из разных учебных организаций.

Школьникам рассказали о современных профессиях и о том, как поступить в вузы, а старшеклассники освоили навыки оказания первой помощи. «Снежный десант» продолжает маршрут: волонтеры отправляются по новым адресам, чтобы и там сделать доброе дело.

Автор: Дарья Шибаева