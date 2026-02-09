Ледовые мотогонки – опасный и захватывающий вид спорта для любителей экстрима. Впервые обуздать скользкую поверхность на железном коне попробовали в 1920-ых, а уже в 30-ых ледовые мотогонки стали спортивной дисциплиной. Такие в своё время проводили и в Прокопьевске – о них в следующем сюжете.

В один из будничных дней сотрудники Прокопьевского городского музея разбирали старые газеты – выяснилось, что в 1996 году на стадионе «Шахтёр» проводили соревнования по ледовым мотогонкам. Любители экстрима съезжались сюда со всего мира – русские, чехи, болгары, монголы, англичане и немцы пытались обуздать прокопьевский лёд.

По случаю такого открытия решили организовать выставку, но встал веский вопрос – а где брать экспонаты? И тут последовало ещё одно открытие – нашёлся новокузнечанин Сергей Агарков, который был участником первых ледовых мотогонок. Помимо увлекательных рассказов о том времени, Сергей предоставил музею ценные экспонаты.

Хоть и такой опасный вид спорта, но всё же омолаживает. Прикоснуться к ценной истории, масштабному осколку прокопьевского спорта можно будет около двух месяцев. Выставка «Не сбрасывая газ на виражах» проработает до конца марта.

Автор: Буянов Владислав