Юные исследователи. Кузбасские дети не только познают новое, но и сами проводят эксперименты, строят планы. О примерах любознательности и расскажем далее.

В Осинниковском детском саду № 55 прошел научный марафон «Калейдоскоп открытий». Воспитанники подготовительных и старших групп проводили исследования, ставили эксперименты и представляли проекты. Они изучали электричество, разбирались, как устроена шариковая ручка, из чего сделана бумага и не только. Дети работали вместе с родителями, делились открытиями со сверстниками, а еще получили награды за исследования. Для более взрослых ребят также провели познавательный квиз «Что? Где? Откуда?».

Тем временем в Калтанском центре социальной помощи семье и детям прошло образовательное мероприятие «Юные финансисты». Подростки изучали основы экономики и управления деньгами, в игровой форме разбирали ключевые понятия: «семейный бюджет», «доходы и расходы», «кредит», а также узнали об истории возникновения средств. Понятия им объясняли на примерах из жизни и с помощью схем.

В завершение участники сыграли в интерактивную игру «Азбука финансовой грамотности». Школьники планировали доходы и расходы, искали способы экономии и распределения средств, аргументировали решения. Такая практика помогла ребятам не только закрепить полученные знания, но и развить критическое мышление.

Автор: Дарья Шибаева