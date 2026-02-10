В Кузбассе прошёл очередной тур чемпионата Сибирской студенческой хоккейной лиги. Прокопьевский «Шахтер» на домашнем льду сразился с «Белыми ястребами» из Северска. Подробности смотрите в сюжете наших коллег.

Сезон в этом году для прокопьевской команды проходит, откровенно говоря, не просто. Сначала проблемы с тренировочным процессом из-за поломки «Снежинки», затем череда травм и перестановки в составе. Как результат на старте тура «Шахтёр» располагался на третьем месте турнирной таблицы.

Нынешний соперник прокопчан — команда «Белые ястребы» из Северска. Команда сформирована на базе воспитанников спортивной школы «Смена». Многие из хоккеистов поиграли в разных лигах, в том числе выступали и за томский «Буревестник». Перед этим туром «Белые ястребы» занимали 4 место турнирной таблицы.

Каждая из команд начала биться за очки с первых минут. Спустя 46 секунд после свистка северчане открыли счет. Итог встречи 8:5 в пользу гостей. Набрав два очка из шести возможных прокопчане потеряли сразу две позиции в рейтинге и опустились на пятое место. Следующий матч «Шахтёр» сыграет дома 21 и 22 февраля против междуреченского «Горняка».

Автор: Валерия Ширяева