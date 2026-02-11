В Прокопьевске школа ремесел выходит на финальный этап обучения. Совсем скоро начинающие мастера представят свои работы в выставочном центре «Вернисаж». А как идет подготовка, и чему удалось научиться за это время — узнавала наша съемочная группа.

В начале 2000-ых прокопьевская береста стала брендом мастерства местных художников. Её коллекция выставлена в одном из залов «Вернисажа». В 2024 году учреждение выиграло грант фонда Мельниченко, благодаря которому в течение восьми месяцев кузбассовцы могли бесплатно перенять секреты настоящего мастера в Школе ремёсел.

В Школе ремёсел уже есть первый большой успех. Берестяное блюдо «Сибирский луг» преподавателя Детской художественной школы №8 Надежды Борецкой завоевало Гран-при на 9 Международном фестивале-конкурсе «Арт-проспект».

Бересту относят к тёплым материалам. Видимо, от этого не сходит улыбка с лица начинающих мастериц.

Результаты восьмимесячного обучения в Школе ремёсел посетители «Вернисажа» смогут увидеть уже в марте.

Автор: Валерия Ширяева