Тепло и забота. В преддверии Дня защитника Отечества бойцы спецоперации получают особые подарки. Что отправляют на передовую и как радуют ветеранов? Расскажем далее.

С июня прошлого года поддержку от филиала фонда «Защитники Отечества» получает ветеран боевых действий Прокопьевского муниципального округа, участник СВО Дмитрий Жатиков. В преддверии праздника настоящим подарком для героя стал новый рабочий протез. Он заменил бионический.

Тем временем четыре машины с гуманитарной помощью отправились из Киселевска волонтерам, а после — в зону СВО. Внутри коробок — не только вещи, но и письма поддержки. Ученики школы №16, их родители и учителя собирают такие посылки не в первый раз.

Старшеклассники также проводят для младших товарищей мастер-классы, где учат плести маскировочные сети. А родители учеников пекут домашние пироги, чтобы бойцы даже за ленточкой знали: их ждут дома. К этой общегородской акции подключились все образовательные учреждения.

Автор: Дарья Шибаева