Казалось бы, что связывает науку и творчество? Ученого и художника? Ответ на это вопрос нашли юные таланты на фестивале в кемеровской школе №45. Кто-то из них уже достиг серьезных результатов, а кому-то это только предстоит. Подробности смотрите в сюжете Валерии Ширяевой.

Наука это скучно? А вот организаторы фестиваля «НИТКА.42: Наука для креативного города». Так не считают. Они собрали самых творческих юных ученых вместе, чтобы они могли обменяться опытом и показать взрослым, у них уже подрастает достойная смена.

На мероприятии был и человек, который, возможно, сделает жизнь нашей съемочной команды в будущем легче. Владислав Добрынин – призер всероссийского этапа олимпиады школьников по предмету труд. Создал мобильного робота-осветителя с системой искусственного интеллекта, который может автоматически настраивать свет во время съемок.

На месте работали не только ученые, но и наши юные коллеги. Например, Арсений Литвинов из детского медиацентра школы №45. Он взял интервью у нашего корреспондента. Сменить роль и встать по другую сторону камеры было не просто, но чего не сделаешь, для того чтобы подрастающее поколение получило свой, уникальный опыт. И неважно, в каком направлении.

Автор: Валерия Ширяева