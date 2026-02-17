Your browser does not support HTML5 video.

Ветеран СВО Александр Шевчук применяет полученные знания и опыт в гражданской жизни.

В рамках программы «СВОи Герои. КуZбасс» совместно с фондом «Защитники Отечества» герой осваивает навыки государственного управления и занимается патриотическим воспитанием молодёжи.

Боец проходит практику под наставничеством заместителя главы Тайгинского городского округа Владимира Дворжевского, изучая организацию работы администрации, кадровые процессы и взаимодействие с населением.

Его главная цель — направить полученные знания и личный опыт на воспитание молодёжи, достойной памяти героев.