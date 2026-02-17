Оттепель плюс морозы равно лёд, а с ним и повышенная травмоопасность. Жители региона все чаще выкладывают публикации с жалобами на последствия погодных условий. В вопросе разбиралась наша съемочная группа.

На несколько дней Кузбасс превратился в один большой каток. Вот только не все его «посетители» успели надеть коньки. Вместо акселей – трясущиеся коленки и попытки схватиться за воздух. Вместо оценок судей – медицинаская оценка состояния пострадавших. Соцсети заполнены постами с просьбами что-то сделать, ведь, цитирую: «Люди передвигаются как пингвины и богу молятся». Лидируют по количеству жалоб Кемерово, Новокузнецк, Белово и Юрга.

Свежий снег не только прикрывает опасные участки, но и добавляет головной боли и водителям, и пешеходам – во дворах колеи, на остановках -– к транспорту только подкатиться.

Ситуацию под контроль взял губернатор Кузбасса. Главной задачей поставил – убрать лёд с тротуаров, дать людям возможность ходить безопасно. Вместе с тем, коммунальщики работают с излишками снега.

Работа уже ведется, однако, и здесь есть важные нюансы.

Противостояние погоды и городских служб продолжается. И пока одни борются с гололедом тоннами смеси, другие стараются не торопиться на тротуарах. Итог промежуточный: ситуация под контролем, но и зима сдаваться не намерена.

Автор: Эльвира Галиева