Блинчики румяные, гости званые, щеки от смеха багряные. Кемеровский филиал РГИСИ встречает масленицу! Всю неделю ребята поют народные песни, угощаются традиционными блюдами и, конечно, готовятся к большому гулянию. Больше всего праздник ждет легендарный Петрушка. Он уже в предвкушении и даже забрал у нашей команды микрофон.

К своему выступлению Петрушка готовится ответственно, вместе с командой они усердно репетируют праздничные сценки. Больше всего работы, конечно, в прямом смысле, в руках старшего педагога актерско-режиссерского курса театра кукол Максима Бодунова и его младшего коллеги по цеху – Дмитрия Шамурова.

Юный Дима пищик пока не освоил, зато уже сам изготавливает тех самых кукол. Об этом театральном искусстве узнал 6 лет назад. Теперь осваивает мастерство в Школе креативных индустрий.

Радовать гостей студенты-активисты, Школа креативных индустрий и Центр прототипирования «Цех» готовы. В первый день Масленицы в фойе учебного корпуса угощали блинами, презентовали народные образы и на этом не останавливаются.

Автор: Эльвира Галиева