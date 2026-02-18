В Кемерове проходят межведомственные противопожарные рейды. Сотрудники проводят профилактические беседы, дают рекомендации по противопожарной безопасности, выдают памятки и проверяют состояние извещателей. Вовремя сработавшая сигнализация может спасти жизнь. Как и произошло в семье Любиных-Кузнецовых. Подробности в сюжете далее.

Зашла в дом, а там что-то пищит. Именно так многодетная мать Татьяна Кузнецова и узнала, что в ее доме началось возгорание. До серьезного пожара дело, к счастью, не дошло. В их семье 5 детей.

Если во время проверки найдут нарушения правил пожарной безопасности — специалисты установят сроки для устранения замечаний. Малообеспеченным семьям на эти цели предоставляют адресную помощь.

Автор: Валерия Ширяева