Учитель музыки и иностранных языков из Прокопьевска стала послом Форума классных руководителей. На этом событии традиционно собираются ведущие педагоги страны. Подробности смотрите в сюжете наших коллег.

Оксана Моховикова работает учителем уже 34 года. Но как признается женщина – интерес к профессии за это время не пропал, а только вырос. Желание учиться, узнавать новое, участвовать в конкурсах и привело ее на Форум классных руководителей. В 2024 году после множество успешно сданных тестов она прошла на очный этап в Москве.

В 2024 роль посла нашей землячке не досталась, но это еще больше укрепило ее в желании достичь поставленной цели. И на следующий год, пройдя строгий отбор, среди множества претендентов, Оксана Анатольевна официально получила звание посла на форуме во Всероссийском образовательном центре «Машук» в г. Пятигорске. Учителем с таким званием гордятся коллеги и, конечно, ученики.

Особенным подарком от организаторов форума стала единственная в Кузбассе книга — «Азбука Победы». Привезла с собой Оксана и непростую задачу — создать сообщество, в котором классные руководители будут обмениваться опытом и практическими материалами.

Автор: Валерия Ширяева