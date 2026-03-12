Женщина с необыкновенной историей – так говорят о Татьяне Алексеевне Немовой. Она родилась за 5 лет до начала Великой Отечественной войны. О стойкости духа, неожиданных поворотах судьбы и шахтерской доле – в следующем материале.

Она познала немало лишений и, тем не менее, считает себя счастливым человеком. В этом году Татьяна Алексеевна отметит 90-летний юбилей. Детство свое она вспоминать не любит. Уроженка республики Беларусь, была совсем ребенком, когда в деревню пришли немцы. Дети прятались в лесах. Ночью, когда враг уезжал, пробирались в свои дома, чтобы хоть немного погреться о едва теплую печь.

Папа партизанил, был ранен и погиб, не добравшись до дома буквально ста метров. Старший брат пал в бою под Кёнигсбергом. Маму ранило осколком разорвавшегося снаряда. После этого прожила она совсем недолго. Целый год Татьяна самостоятельно вела хозяйство. Волей случая, попала в Ригу, где два года отучилась в училище на портниху. А после окончания, по распределению, попала в Киселёвск.

Автор: Эльвира Галиева