Они точно знают, как управлять внутренним ресурсом в потоке задач и креативных идей. Речь о предпринимательницах региона. Итоги десятилетней работы комитета обсудили накануне в ботаническом саду. Среди «нежных бутонов с сильными корнями» побывала и наша съемочная группа.

Там, где есть сила отдавать – так участницы описывают комитет по развитию женского предпринимательства регионального отделения «Опоры России» в Кузбассе. Уже 10 лет он помогает реализовывать самые смелые идеи. Проекты комитета направлены на образование, продвижение женского бизнеса и материнства, международное сотрудничество, благотворительность, взаимодействие со СМИ, правительством и лидерами развития.

Расцветают и сами участницы. Например, Анастасия Буллер – профессиональный фотограф, попав в комитет, стала заместителем председателя по направлению «Работа со СМИ».

На встрече обсудили не только итоги, но и планы. С 7 по 9 апреля в Шерегеше пройдет Международный конгресс женщин-предпринимателей. Помимо обмена идеями и опытом, на курорте пройдут экскурсии, ярмарки, массовый спуск в костюмах с горы и презентация книги «Ее дело». Честные истории из мира бизнеса – это не сборник интервью. Это первая в регионе художественно оформленная книга реальных историй побед, уроков и мудрости женщин-предпринимательниц родного края.

Стать примером, генерировать и развивать, цвести, чтобы вдохновлять – такое оно, женское бизнес-сообщество. Оно рушит стереотипы об отрешенности, окрыляет и помогает реализовать мечты во благо не только личности, но и родного края. Сами участницы делятся: мы вместе, ведь в людях заложено стремление к общности.

Автор: Эльвира Галиева