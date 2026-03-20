Настоящее путешествие в молодость, с воспоминаниями о городе и событиях прошлых лет устроили для старшего поколения Киселёвска. Что еще вошло в программу развлечений, и кто ее придумал? Узнавали наши коллеги.

Знакомьтесь, Анна Фабрицина – студентка педагогического, которая сейчас проходит практику в Отделении пребывания для пожилых людей. Будущий педагог придумала целую программу развлечений – с песнями и играми, стихами и загадками.

Встреча превратилась в многоголосый диалог с воспоминаниями и рассказами о своей молодой жизни, о том, совсем еще юном Киселевске, когда на улице Ленина шумели тополя, а героини этой встречи были девчатами и засыпали под шум листвы этих деревьев.

Погрузились не только в лирику, но и в темы финансовой безопасности. Представители банка, рассказали о схемах интернет и телефонного мошенничеств. Ведь забота – это не только приятные беседы, но и обмен полезной информацией.

Автор: Эльвира Галиева