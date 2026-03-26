27 марта вся страна чествует своих защитников. В этот день отмечается годовщина со дня создания войск национальной гвардии Российской Федерации. Подразделению исполнилось 10 лет. Как накануне праздника поздравили сотрудников — узнавала Валерия Ширяева.

Еще недавно этот беспилотник участвовал в военных действиях, а сегодня лежит на столе как экспонат, на выставке трофейной техники. Рассказывает о ней боец с позывным «Буллит». Поведал он и о том, как обучают операторов БПЛА.

Задач у Росгвардии много. Например, защита важных государственных стратегических объектов, также сотрудники контролируют оборот гражданского оружия, борются с терроризмом и экстремизмом, охраняют правопорядок и обеспечивают общественную безопасность.

Так же на торжестве глава региона наградил правоохранителей, в том числе и Юрия Викторовича Келя – первого начальника управления Росгвардии по Кемеровской области. С него и началась история регионального подразделения, которое является опорой и защитой жителей Кузбасса и страны.

Автор: Валерия Ширяева