Лепит из пластилина, собирает алмазную мозаику и готовится к экзамену – день Вики из Анжеро-Судженска расписан по часам. Но важным в списке дел остаются ежедневные уколы, посещение врачей и больниц. Сейчас семья Гопфауф собирает средства на операцию в Москве. Подробнее в сюжете наших коллег.

15-летняя Вика, как и все школьники уже сегодня готовится к экзаменам, штудирует сборники с заданиями и читает книги. Вот только от одноклассников ее отличает одно — новые знания она получает на дому, без возможности самостоятельно передвигаться.

Крики, боли и слезы и как итог полная неспособность ходить. Многодетная мама Светлана каждый день просматривала сайты всевозможных центров помощи, и лучик надежды загорелся в одном из них.

Уже полгода мама троих ребятишек без крепкого мужского плеча собирает средства на операцию своей дочери. До счастливых первых шагов Вики осталось 2 миллиона, и девочка сможет сама ходить в школу, а глядишь на последний звонок будет стоять вместе со своими одноклассниками. Чтобы помочь девочке вы можете перейти по QR-коду и поддержать семью Гопфауф.

Автор: Марина Киселева