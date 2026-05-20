По распоряжению губернатора Ильи Середюка возобновили подачу тепла на социальные объекты и в квартиры жителей региона. И действительно, в Киселёвске уже к вечеру заработало отопление, но не во всех домах. Не начали работу котельные три и семь, которые обслуживают район Красный камень. Почему ресурсовики не смогли их перезапустить — смотрите в сюжете далее.

Район Красный камень — самый крупный в городе. Здесь проживает порядка 20 тысяч человек. Многоквартирные дома (а их здесь 130) обслуживают котельные № 3 и № 7. В этом году, как только отопительный сезон был официально завершен, здесь приступили к плановым ремонтным работам. Здесь уже провели гидравлические испытания тепловых сетей, во время которых были выявлены слабые места трубопровода.

Сейчас котельная № 3 готовится к запуску горячей воды для жителей всего микрорайона. Её подачу обещают возобновить 28 мая. Вместе с тем большой объем работ предстоит выполнить и на котельной № 7.

В будущем, этот контур позволит обеспечить горячей водой застройку перспективного 5-го микрорайона. Вся эта масштабная работа нужна для того, чтобы зима для жителей Красного камня прошла тепло и комфортно — без аварий и перебоев с отоплением и горячим водоснабжением.

