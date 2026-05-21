В Кемеровском НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний специалисты создали уникальные протезы сосудов малого диаметра. Как пояснили в пресс-службе областной администрации, эти протезы со временем полностью заменяются живой тканью пациента, что исключает необходимость повторных операций.

«Это прорыв в лечении болезней сердечно-сосудистой системы. Наши исследователи вновь доказали, что кузбасская научная школа — одна из сильнейших в стране. Разработка, не имеющая аналогов в мире, решает проблему, над которой десятилетиями бились хирурги: как заменить крошечные, но важные сосуды. Кузбасские ученые создали сосудистые протезы, которые восстанавливаются вместе с пациентом. Это спасет тысячи жизней — и взрослых, и детей. Наша задача – поддерживать такие разработки, чтобы они максимально быстро внедрялись в практику наших больниц», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Ранее при заболеваниях сосудов врачи либо создавали обходные пути для кровотока, либо заменяли поврежденный участок искусственной трубкой. Однако для сосудов диаметром менее 3,5 мм синтетические протезы оказываются непригодными.

Эффективность новой технологии была подтверждена в ходе серии экспериментов. Сначала исследования проводились на крысах, затем на овцах, а финальным этапом стали доклинические испытания на павианах, которые проводились в НИИ медицинской приматологии в Сочи.

В ближайшее время планируется подать документы на регистрацию в Росздравнадзор и приступить к клиническим испытаниям.

