Авторы лучших туристических проектов боролись за победу в 4 номинациях: маршруты, события, сувениры и мастерство экскурсоводов и гидов-переводчиков. Гран-при среди туристических маршрутов взял проект «Новые горизонты» угольной компании «Кузбассразрезуголь». Главный приз в номинации «Туристические события» присудили междуреченскому фестивалю «ФестМеждуРек». В конкурсе профессионального мастерства экскурсоводов и гидов-переводчиков лучшей признали Татьяну Смоленцеву из Исторического музея Тайгинского округа.

«Мы развиваем туристические маршруты, промышленный туризм, создаем уникальные памятные сувениры. Важно, чтобы и кузбассовцы, и гости нашего региона могли каждый раз открывать для себя что-то новое. Проекты-победители будут включены в «Краткий путеводитель по Кузбассу» и «Календарь событий Кузбасса» на следующий год», – отметил глава региона Илья Середюк.

Полный список победителей конкурса «ВИЗИТ Кузбасс» опубликован на сайте областной администрации.

