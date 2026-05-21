В 25 населенных пунктах Кузбасса реализуется программа социальной газификации, которая предусматривает бесплатную прокладку газопроводов до границ частных земельных участков в тех местах, где уже есть газораспределительные сети. Это делается по заявкам жителей.

«Газификация для Кузбасса — это тепло в домах, чистый воздух в городах, комфорт и реальная экономия для семей. В целом это важный вклад в формирование благополучных условий жизни в регионе. До конца этого года восемь тысяч частных домов Кузбасса получат возможность подключиться к газу. Для этого мы построим 220 километров газораспределительных сетей», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В микрорайоне Южный города Кемерово техническая возможность подключения к газу обеспечена для 760 домов. Параллельно завершается запуск газопровода в жилом районе Ягуновский.

В поселке Смирновский Кемеровского округа построены новые газовые сети общей протяженностью более 5 километров, что позволяет подключить к газу 91 дом.

С 2021 года в Кузбассе построено и введено в эксплуатацию более 800 километров газопроводов. Это создало техническую возможность для подключения более 25 тысяч домов, и газ уже поступает в 7,5 тысячи из них. Газификация проводится по поручению президента России Владимира Путина.