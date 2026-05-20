Сон о победе стал пророческим или история о том, как кузбасский спортсмен взял реванш. Анатолий Малыхин вернулся на родину с Бангкока с тремя поясами и стал поистине мировой звездой ММА. Как встретили богатыря на сибирской земле — расскажут наши коллеги.

16 боев, десятки октагонов и титул первого в мировой истории тройного чемпиона сразу в трёх весовых категориях — все это про нашего земляка Анатолия Малыхина. Уроженец Кузбасса вырвал победу на турнире промоушена ONE FC в Бангкоке.

История знакомства сибиряка с сенегальцем Умаром Кайновым началась в 2024 году. Тогда Анатолий потерпел поражение. Полтора года спустя на ринге все те же. Заряженный и подготовленный к самой жесткой схватке, кузбассовец ждал встречи.

Ночной Бангкок 15 мая не спал: бой заклятых соперников хотели увидеть все. В первом раунде соперник отступал в угол и сбивал темп, во втором и третьем ситуация не менялась, а Анатолий все больше набирал обороты — и не зря. В четвертом Малыхин нанес удар в челюсть Кейну, и тот поплыл. На отметке 1:54 бой завершили техническим нокаутом в исполнении нашего богатыря.

Каравай, песни и борцы с разных клубов — так тепло встретили Малыхина. Приземлился он на сибирскую землю в аэропорту «Толмачёво», где пожать руку мировой звезде и получить автограф хотел каждый, а победный пояс примеряли даже девчонки.

Сразу после боя Анатолий объявил о завершении карьеры и новом деле на своей земле — в Алтае. Полет в самолёте, единое «ура» от тяжеловесов и поддержка семьи, кажется, заставили сменить планы кузбасского богатыря.

Сейчас Анатолий уже на Алтайской земле с супругой и ребёнком. Перчатки и ринг на неделю он сменит на работу по хозяйству. А там, глядишь, и новый пояс, и ещё один чемпионский титул.

Автор: Марина Киселева