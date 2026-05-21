Ассоциация руководителей медиа (АРМ) займется защитой прав российских медиа и СМИ при использовании их материалов для обучения и базы данных ИИ-моделей. Об этом на форуме ЦИПР заявила замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

По словам Аблец, современные ИИ-модели уже способны выполнять значительную часть редакционных процессов: работать с файлами, сервисами, собирать и структурировать информацию. Однако ключевой вопрос теперь заключается не в технологической производительности, а в том, какие смыслы транслирует контент, созданный с участием нейросетей. Она отметила, что запрос на «российский культурный код» в ИИ уже формируется со стороны пользователей. По данным исследования НАФИ, 82% опрошенных считают важным, чтобы ИИ понимал российский культурный код.

«Мы с Ассоциацией руководителей медиа считаем, что это понимание контекста, культурного кода может быть обеспечено возможностью использования материалов отечественных команд, СМИ, медиа для обучения моделей. Но это должно осуществляться на взаимовыгодных условиях и для владельцев СМИ, редакций, и для платформ, нейросетей. Поддержка отечественных ИИ-моделей должна сопровождаться защитой интересов правообладателей», – отметила основатель Мастерской новых медиа.

Учредителями Ассоциации руководителей медиа являются выпускники Мастерской новых медиа.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский также сообщил, что Правительство готовит рамочный законопроект о регулировании искусственного интеллекта. При этом, по его словам, ключевой принцип будущего регулирования – «не навредить российским разработчикам».

Ранее на ЦИПР управляющий директор «Дзена» Александр Толокольников анонсировал разработку системы выплат СМИ за использование материалов в ИИ-моделях. Партнерским изданиям планируют выплачивать вознаграждение за использование новостного контента в ответах «Глифа» – собственного ИИ-ассистента сервиса.