По инициативе Ярослава Снопкова, участника регионального сообщества «Эльбрус» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Кузбассе, и при поддержке финалиста конкурса «Лидеры России» Андрея Грачёва, в регионе заработала Федерация планерного спорта. Новая общественная организация успешно зарегистрирована в Министерстве юстиции России и получила государственную аккредитацию в Министерстве физической культуры и спорта Кузбасса.

Президентом федерации стал Ярослав Снопков, который сам уже более 15 лет увлекается планеризмом. Он же обозначил главные цели организации на ближайшее время – развитие планерного спорта на территории Кузбасса, привлечение молодёжи к авиационным видам спорта и обеспечение доступности обучения полётам на планерах.

«Федерация планерного спорта призвана стать центром притяжения для всех действующих и начинающих спортсменов региона, чтобы сформировать единую сильную команду. При этом мы будем внедрять современные стандарты безопасности и методики подготовки, организуем системную работу с тренерским составом и судейским корпусом. В перспективе наша задача – побеждать кузбасской командой на престижных соревнованиях. Это измеримый и ощутимый вклад, который мы можем сделать в развитие Кузбасса, в наше будущее», – поделился член регионального сообщества клуба Лидеров России «Эльбрус» в Кузбассе Ярослав Снопков.

В планах федерации сотрудничество с ДОСААФ и коллегами из регионов России, а также создание детской планерной школы с программой начальной подготовки, чтобы любой подросток мог пройти путь от теории аэродинамики до первого самостоятельного вылета на планере. Создание детской планерной школы поддержит региональное отделение клуба Лидеров России «Эльбрус» в Кузбассе.

Андрей Грачёв, заместитель руководителя реготделения клуба «Эльбрус» в Кузбассе, эксперт по кибербезопасности, также подчеркнул важность проекта для воспитания молодёжи: «Мы хотим вернуть то чувство, когда наши с Ярославом дети, их друзья, сверстники и сверстницы смотрят в небо не просто с интересом, а с целью однажды ощутить скорость и упоение полётом».

Особое внимание в федерации уделят воспитанию молодёжи в духе традиционных ценностей: взаимопомощи, дисциплины, уважения к наставникам и ощущению себя частью единой команды.

«Это не просто спорт, а школа характера, где ребята учатся ставить цели и добиваться их вместе», – подчёркивает Ярослав Снопков. Он также развеял распространённое заблуждение о том, что планерный спорт – исключительно мужское занятие: «Многие думают, что этот спорт только для мальчишек. Но девчонки тоже есть, и они достаточно успешны! По версии Международной авиационной федерации, лучшим пилотом столетия во всём мире признана женщина – Светлана Капанина. А планерный спорт – это первая ступень авиаспорта, отличная база для любой лётной профессии. Мы будем активно привлекать девочек к занятиям, создавать равные возможности для всех».

Федерация планерного спорта Кузбасса учреждена с опорой на многолетние традиции авиационной подготовки в регионе. Истоки этих традиций восходят к 1930‑м годам – времени создания в регионе сети аэроклубов, сыгравших важную роль в подготовке авиационных кадров накануне и в годы Великой Отечественной войны. Дальнейшее развитие авиаспорта связано с планерными кружками 1960‑х и достижениями выдающихся спортсменов, например, кемеровчанина Владимира Мартемьянова – абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу, чьё наследие и сегодня вдохновляет молодых спортсменов Кузбасса.

Сегодняшняя федерация даст современной молодёжи возможность продолжить эти традиции и освоить искусство полёта на планере, вдохнув новую силу в этот вид спорта.