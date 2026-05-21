В течение лета жители Кузбасса смогут посещать уличные спортивные площадки, а организованные спортивные коллективы — использовать спортзалы в школах при соблюдении всех мер безопасности. Поэтому доступ в здания осуществляется с учетом пропускного режима и требований безопасности

«В Кузбассе завершается учебный год, но спортивная инфраструктура школ не должна простаивать во время каникул. Сейчас в наших общеобразовательных организациях действуют 1 177 уличных спортивных сооружений, 576 спортзалов и 17 бассейнов. Летом их можно будет посещать семьям с детьми, также там смогут проводить занятия спортивные клубы и федерации. Разумеется, при полном соблюдении установленных мер безопасности», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе областной администрации также напомнили, что с 2020 года в регионе было обновлено и построено около 70 школ, где создана современная спортивная инфраструктура. С 2020 по 2025 годы в рамках проекта «Моя новая школа» отремонтировано 36 школ, а с 2023 по 2025 годы, в рамках национального проекта «Образование» (ныне «Молодежь и дети»), капитально отремонтировано 19 школ.

