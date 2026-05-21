«Оздоровительные смены для ветеранов — это важная и системная социальная инициатива СУЭК Кузбасс. Мы даем людям, посвятившим годы работе на предприятиях Компании, возможность поправить здоровье в комфортных условиях под постоянным медицинским контролем. По отзывам участников, уже после двухнедельного курса многие чувствуют себя бодрее – давление приходит в норму, сон налаживается, боли отступают. Для людей старшего возраста особенно ценно, что помимо общего улучшения самочувствия они возвращают себе привычную активность, желание двигаться и радоваться жизни» – отмечает заведующая лечебно-профилактическим отделением МСЧ «Угольщик» Наталья Морякова.

В санатории профилактории Медико санитарной части «Угольщик» города Полысаево завершается очередная оздоровительная смена для ветеранов труда угледобывающих и сервисных предприятий АО «СУЭК Кузбасс». В мае на восстановительное лечение приехали 100 человек. Для ветеранов такие смены проводятся три раза в год и являются важной частью корпоративной программы компании по поддержке старшего поколения и улучшению качества его жизни. Каждому отдыхающему врачи составляют индивидуальную программу оздоровления: лечение и процедуры подбираются с учетом возраста, состояния здоровья и рекомендаций узких специалистов. В день прибытия участники смены предоставляют санаторно курортные карты и медицинские справки, это позволяет точно скорректировать курс лечения и обеспечить безопасность реабилитации. Оздоровление включает общеукрепляющие и лечебные методики, направленные на уменьшение хронической боли, улучшение кровообращения, повышение подвижности и общего тонуса организма. В основу восстановительного курса входят грязелечение, парафино-озокеритовые аппликации, массаж и процедуры в соляной пещере, а также бальнеолечение с лекарственными ваннами и гидромассажем. Для поддержания двигательной активности и выносливости ветераны занимаются ходьбой, в том числе скандинавской, по специально проложенным тропам здоровья, посещают бассейн и получают общеукрепляющие процедуры: фиточаи и кислородные коктейли. По показаниям назначаются аппаратные методы физиотерапии: ультразвуковое лечение, электропроцедуры, светолечение, воздействие магнитными полями и другие восстановительные технологии. Особое место в программе занимает специализированный лечебно диагностический комплекс «Давид». Под чутким руководством инструктора ЛФК ветераны выполняют индивидуальные упражнения, направленные на восстановление подвижности суставов и улучшение функций всех отделов позвоночника.Ветераны приезжают в санаторий-профилакторий прежде всего за оздоровлением, которое невозможно без внимательного и заботливого отношения персонала. Медицинские работники подтвердили, что правильный эмоциональный настрой и бережное отношение со стороны сотрудников усиливают лечебный эффект процедур. К оздоровительной программе также добавлены развлекательно-познавательные мероприятия, которые проводятся в вечернее время силами работников санатория и профессиональными артистами учреждений культуры. В их числе музыкальные концерты, творческие мастер классы и лекции о профилактике заболеваний, здоровом образе жизни и сохранении физического и психологического благополучия. Каждый участник смены может выбрать себе занятие по душе и то, как провести свободное время: сыграть в бильярд или настольный теннис, прогуляться, почитать или пообщаться в спокойной обстановке.Следующая смена для ветеранов пройдет осенью, а в летний период санаторий-профилакторий примет на оздоровление детей работников компании.Реклама. АО «СУЭК-Кузбасс» ИНН 4212024138. erid: 2VtzqwSJYVv