В 2026 году в девяти населенных пунктах Кемеровской области начнутся работы по установке стационарного электрического освещения. Общая протяженность объектов превысит 20,65 километра, из которых более 5,3 километра планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, сообщили в областном правительстве.

«Масштабное внедрение стационарного освещения на дорогах и в населенных пунктах напрямую влияет на безопасность и комфорт жизни кузбассовцев. Хорошая видимость снижает аварийность, защищает и водителей, и пешеходов. Современные энергоэффективные светильники и интеллектуальные системы управления позволяют сокращать нагрузку на электросети и экономить бюджетные средства. Эта работа будет продолжаться, Кузбасс будет и дальше становиться все более светлым, удобным и благоустроенным», — сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Стационарное освещение в этом году начнут устанавливать в селе Барановка Кемеровского округа, селе Глубокое Топкинского округа, селе Боровково и поселке станции Ерунаково Новокузнецкого округа, селе Вишневка Беловского округа, селе Калачево Прокопьевского округа, поселке Чугунаш Таштагольского округа, а также в поселках Инской и Крапивинский.

Подрядная организация должна завершить все работы до 15 мая 2027 года, как это предусмотрено условиями контракта. Работы проводятся в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса».