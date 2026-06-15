В Прокопьевске подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Какое оборудование устанавливают, и кто контролирует процесс работы – расскажут наши коллеги.

Без обогревателя, а со стабильной подачей теплоснабжения планируют начать отопительный сезон в Прокопьевске. Так, котельная №48, расположенная по улице Мартехова, стала городским сердцем комфорта еще в 60-е годы ХХ века. Сегодня она обеспечивает теплом 4,5 тысяч жителей Тыргана, а также 5 социально значимых объектов.

Первый котел уже установили. Вторым займутся в ближайшие дни. Работа специалистов ежедневно находится под вниманием подрядчиков и первых руководителей города.

Ремонт планируют завершить до начала отопительного сезона.

Автор: Марина Киселева