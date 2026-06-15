В операционной её лицо почти всегда скрыто маской. Но именно от неё зависят ритм, точность и спокойствие всей команды. Операционная сестра Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева Ольга Полункина недавно вернулась из Горловки, где работала под звуки обстрелов и беспилотников. А теперь снова рядом с молодыми коллегами — учит не только инструментам, но и главному: не теряться, когда от тебя зависит жизнь.

Здесь, в областной больнице, рабочий день Ольги обычно начинается с плана: известно, какая операция, какой пациент и какой инструментарий понадобится. В Горловке всё было иначе. Ольга провела там месяц. Там операционная работа перестаёт быть только профессией и становится проверкой на внутреннюю собранность. Когда пациента привозят внезапно, когда заранее не знаешь, к чему готовиться, и когда за окном — не просто город, а обстрелы и беспилотники, там не было времени на растерянность. Только работа: местные жители, военные, экстренные операции.

Ольга говорит об этом почти смущённо — не как о подвиге, а скорее как о должном: если можешь помочь, помогаешь. И, может быть, именно поэтому её возвращение в родную операционную стало не просто возвращением к обычной работе. После Горловки особенно ясно: профессия держится не только на знаниях, но и на людях, которые умеют передавать выдержку. Сегодня Ольга — наставник для молодых операционных сестёр. Одна из них — Ангелина Шипкова. Она пришла в операционный блок недавно, но уже работает самостоятельно.



Наставничество здесь — не формальная галочка в кадровом документе. Это когда молодой специалист не остаётся один на один со страхом, инструментами, стерильностью, ответственностью и огромным новым миром, где ошибка может стоить слишком дорого.

Опытная операционная сестра учит не только названиям инструментов. Она учит видеть операцию целиком, слышать врача без лишних слов, не теряться, когда ситуация меняется, и понимать: за каждым точным движением — жизнь человека.

В такой профессии опыт невозможно просто прочитать в учебнике. Его можно только передать от человека к человеку.

Ангелина говорит, что, когда узнала, что её наставник уехала в Горловку, испытала гордость и тревогу тоже. Они созванивались, спрашивали, всё ли хорошо. А теперь Ольга снова рядом — в родной операционной, где её возвращение почувствовали не только коллеги, но и те, кого она учит.

Ольга Полункина вернулась из Горловки и снова делает то, что умеет лучше всего: помогает. Пациентам — выжить, хирургам — работать, молодым девчонкам — поверить, что у них получится.

Автор: Анастасия Питирнова