Кузбасские вузы ждут своих абитуриентов. Совсем скоро в регионе стартует приёмная кампания. Учебные заведения готовы встретить ребята. А вот насколько и какими знаниями готовы поделиться с некогда школьниками альма-матер – узнавали наши коллеги.

Первый день экскурсий познакомил ребят и медиацентры с вузами Кемерова. Это Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России, Кузбасский государственный аграрный университет им. В.Н. Полецкова, Кемеровский государственный университет, филиал Российского государственного института сценических искусств и Кемеровский государственный институт культуры. Каждый со своей направленностью, особенностями и душой.

Вузы региона встретить школьников готовы. Новое оборудование, образовательные программы, преподавательский состав, возможности для научных работ и творческих экспериментов – образование Кузбасса это не банальное «где родился, там и пригодился», это масштабные возможности на родной земле. А вот как ими воспользоваться – решать самим ребятам.

Автор: Эльвира Галиева