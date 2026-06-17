В Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева прошёл торжественный приём ко Дню медика. Поздравления в этот день звучали не только со сцены. Их говорили коллеги, будущие врачи и пациенты — те, для кого работа медиков однажды стала самым настоящим чудом.

У больницы имени Беляева есть особый ритм. Здесь не бывает совсем тихих дней. Где-то открывается дверь операционной. Где-то врач объясняет диагноз. Где-то родители впервые за долгое время выдыхают спокойно. И поэтому День медика здесь — не просто дата в календаре. Это редкий момент, когда люди в белых халатах могут остановиться хотя бы на несколько минут, услышать слова благодарности, улыбнуться и вспомнить: всё, что они делают каждый день, действительно меняет чьи-то жизни.

В этот день поздравляли тех, кто привык быть рядом с человеком в самые тревожные минуты. Врачей, медсестёр, санитаров, специалистов, для которых профессия — это не только знания и опыт. Это ещё выдержка, сострадание и умение держать чужую боль так бережно, будто она своя.

У каждого медика есть своя история прихода в профессию. У кого-то — семейная традиция. У кого-то — детская мечта. А у кого-то вся жизнь постепенно связывается с одной больницей, с одним коллективом, с пациентами, которых уже невозможно делить на «рабочие случаи». Для детского кардиолога Ирины Болговой областная больница имени Беляева давно стала не просто местом работы.

Самая короткая проверка на любовь к профессии — простой вопрос: была ли когда-нибудь мысль всё бросить? И здесь ответ звучит без паузы.

Сегодня рядом с опытными врачами были и те, кто только начинает свой путь. Тимофей Услан — первокурсник медицинского вуза. Решение стать врачом он принял ещё несколько лет назад.

А самые точные поздравления медикам произносят не взрослые, а дети — без красивых речей, без сложных формулировок. Просто потому, что они знают: однажды врач сделал так, что мир стал виднее.

Для врачей это может быть одна из сотен операций. Для пациента — целая вселенная, которая однажды обрела контуры, лица и краски. В областной больнице имени Беляева ко Дню медика подготовили и свой клип — про тех, кто каждый день входит в палаты, кабинеты и операционные не за громкими словами, а за тем самым главным делом — помогать человеку жить.

Автор: Анастасия Питирнова