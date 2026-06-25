Юнармейцы прибыли в Калтан для участия в областных соревнованиях «Доблесть 2.0 – 2026». Масштабное событие объединило 13 сильнейших команд Кузбасса. Подробнее расскажут наши коллеги.

На военно‑патриотическом полигоне «Калтанский редут» собрались 80 лучших юнармейцев, а также командиры, ветераны и почётные гости. Состязания проходили в двух возрастных категориях: средней и старшей. Программа марш‑броска — это скоростная сборка автомата Калашникова, использование общевойскового защитного комплекта по команде «Газы», штурм здания и многое другое.

Помимо прохождения дистанции, ребята смогли посетить мастер‑классы и интерактивные площадки, укрепить командный дух и дружеские связи между отрядами разных городов региона. А для тех, кто любит покушать, — возможность отведать настоящей армейской каши на полевой кухне.

В соревнованиях приняли участие команды из Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска, Новокузнецкого района, Полысаева и Кемерова. Юнармейцы Калтанского округа взяли на себя роли организаторов и судей мероприятия. В старшей возрастной категории победу одержала команда из Прокопьевска, а в средней на первом месте оказались ребята из Осинников.