Стать обладателем крапового берета. Квалификационные испытания прошли в Сибирском округе войск национальной гвардии. До финального этапа допустили 30 кандидатов со всей Сибири, среди них — шесть представителей Кузбасса. Кто же смог выдержать все испытания, расскажем далее.

Краповый берет в спецназе — не награда за участие и не красивый финал испытаний. Это знак, к которому идут через боль, усталость и предел собственных сил. В Сибирском округе Росгвардии квалификационные испытания проходили несколько дней. Военнослужащие сдавали физическую, огневую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию и связь. К финальному этапу допустили 30 кандидатов, из Кузбасса — шесть. В заключительный день спецназовцы прошли 12-километровый марш-бросок по пересечённой местности, штурмовую полосу, огневую подготовку, задачи при штурме здания, акробатические и специальные упражнения. Финальная проверка — 12 минут рукопашного боя.

Пятеро из тридцати. Такая арифметика здесь звучит не сухо, а предельно честно. Краповый берет не получают — до него доходят. И иногда путь занимает не один год.

Марш-бросок, штурмовая полоса, взрывы, холостые выстрелы, бои с инструкторами — испытания специально приближены к задачам, которые стоят перед подразделениями специального назначения.

В торжественной обстановке прошедшим все этапы испытаний вручили краповые береты. Среди пяти новых обладателей — единственный представитель Кузбасса. Но, как говорят в Росгвардии, это не финал. Это начало новой ответственности.

Автор: Анастасия Питирнова